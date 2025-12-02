 1.689

Tragischer Unfall auf Chemnitzer Kaßberg: Rentner stürzt und stirbt

Auf dem Chemnitzer Kaßberg geschah am Dienstagmorgen ein tragischer Unfall: Ein Rentner stürzte und verletzte sich so schwer, dass er starb.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Tragischer Unfall am Dienstagmorgen in Chemnitz: Eine Person stürzte auf dem Kaßberg so schwer, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Polizei und Rettungskräfte an einer Garagenanlage auf dem Chemnitzer Kaßberg. Hier wurde am Dienstagmorgen eine leblose Person gefunden.  © Haertelpress

Gegen 9.40 Uhr wurden zahlreiche Rettungskräfte zu einer Garagenanlage in die Kaßbergstraße gerufen. Dort wurde eine leblose Person aufgefunden. Laut Polizeiangaben handelte es sich um einen Senior.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun - der Rentner starb noch vor Ort. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stürzte der Senior. Bisher liege kein Straftatverdacht vor, heißt es.

Die Garagenanlage wurde am Dienstagvormittag aufgrund des schrecklichen Unfalls abgeriegelt. Vor Ort war der Rettungsdienst, Notarzt und Polizei.

