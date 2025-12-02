Tragischer Unfall auf Chemnitzer Kaßberg: Rentner stürzt und stirbt

Chemnitz - Tragischer Unfall am Dienstagmorgen in Chemnitz : Eine Person stürzte auf dem Kaßberg so schwer, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Polizei und Rettungskräfte an einer Garagenanlage auf dem Chemnitzer Kaßberg. Hier wurde am Dienstagmorgen eine leblose Person gefunden. © Haertelpress

Gegen 9.40 Uhr wurden zahlreiche Rettungskräfte zu einer Garagenanlage in die Kaßbergstraße gerufen. Dort wurde eine leblose Person aufgefunden. Laut Polizeiangaben handelte es sich um einen Senior.



Die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun - der Rentner starb noch vor Ort. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stürzte der Senior. Bisher liege kein Straftatverdacht vor, heißt es.