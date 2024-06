Traurig! Dieser Haufen Schrott war mal ein mächtiger Brunnen in Chemnitz

Als der Brunnen vor dem Klinikum Chemnitz noch sprudelte, schaute Horst Hartmann (84) bei einem Chemnitzbesuch an dem von ihm geschaffenen Wasserspiel vorbei. © privat

Entworfen wurde der Klinik-Brunnen von Horst Hartmann (84), einem der renommiertesten Gestalter der DDR.

Seine Formen umgaben die Menschen im sozialistischen Alltag: der erste tragbare Kassettenrecorder KT100, ein Bodenstaubsauger von AKA electric, Tischrechner aus Sömmerda. "Das Werk von Horst Hartmann ist Kunst- und Kulturgeschichte der DDR und hat einen ähnlichen Stellenwert wie das von Clauss Dietel", schätzt Galerist und Kunstkenner Bernd Weise (67) ein. "Der Brunnen ist als wichtiger Teil seines Lebenswerkes einzuordnen."



Doch das Erbe des 1989 in die Wende in die BRD ausgereisten Designers wird in seiner einstigen Heimatstadt Chemnitz weit weniger geschätzt.

Auf die seit Jahren vom Klinikum in Aussicht gestellte Wiederaufstellung des Brunnens, die teuer und aufwendig wäre, wartet der heute in Heidelberg lebende Künstler vergeblich.