Trend geht zur gesunden Ernährung: Jede Menge Kräuter zum "Chemnitzer Frühling"

In Chemnitz startet am Freitag die Messe "Chemnitzer Frühling". Ein Thema ist der Trend zur gesunden Ernährung und Kräuter.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - "Kaufen Sie sich eine kleine Parzelle", ist der Tipp von Komiker-Duo Herricht und Preil - denn Gartenarbeit hilft gegen Müdigkeit. Wer die Frühjahrsmüdigkeit im eigenen Beet überwinden will, findet ab Freitag wieder Inspiration auf der Messe "Chemnitzer Frühling".

Susann Leichsenring (41, l.) und David Gehrisch (48) bestücken eine Blumensäule.
Susann Leichsenring (41, l.) und David Gehrisch (48) bestücken eine Blumensäule.  © Uwe Meinhold

In diesem Jahr legt die Messe den Fokus auf Kräuter. Der Grund: "Durch den Trend zur gesunden Ernährung und dem Selbstanbauen sind Kräuter in den Fokus unserer Kunden gerückt", berichtet Gartenfachmann Andreas Richter (61).

Rund 20 verschiedene Kräutersorten aus Italien präsentiert sein Team. "Wir haben unter anderem Salbei, Schokominze und Zitronenthymian dabei" - geschmackvoll in Pflanzkästen und einer Kräuterschnecke platziert. Damit auch Farbe ins Spiel kommt, werden die Kräuter von unzähligen Frühblühern gesäumt, darunter Narzissen, Primeln, Tulpen und ganz hinten Hyazinthen.

Unter den 100 Ausstellern ist auch der Chemnitzer Stadtverband der Kleingärtner. Egal ob Rote Bete, Gelbe Bete oder Hochbeete - die Vereinsmitglieder beraten gern.

Gartenfachmann Andreas Richter (61) zeigt die neuesten Trends im Bereich der Kräuter.
Gartenfachmann Andreas Richter (61) zeigt die neuesten Trends im Bereich der Kräuter.  © Uwe Meinhold
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

"Denn ein Hochbeet ist kein hohes Beet, sondern die Prozesse darin sind wichtig", sagt Verbandsvorsitzende Suzanne Krauß (56). Zudem teilt der Verband sein Wissen zum Baumschnitt. Das Programm wird unter anderem mit Vorträgen zu Gartenpflege, Kräuterkunde oder Selbstversorgung sowie Workshops ergänzt.

Titelfoto: Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: