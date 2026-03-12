Trend geht zur gesunden Ernährung: Jede Menge Kräuter zum "Chemnitzer Frühling"

Chemnitz - "Kaufen Sie sich eine kleine Parzelle", ist der Tipp von Komiker-Duo Herricht und Preil - denn Gartenarbeit hilft gegen Müdigkeit. Wer die Frühjahrsmüdigkeit im eigenen Beet überwinden will, findet ab Freitag wieder Inspiration auf der Messe "Chemnitzer Frühling".

Susann Leichsenring (41, l.) und David Gehrisch (48) bestücken eine Blumensäule. © Uwe Meinhold

In diesem Jahr legt die Messe den Fokus auf Kräuter. Der Grund: "Durch den Trend zur gesunden Ernährung und dem Selbstanbauen sind Kräuter in den Fokus unserer Kunden gerückt", berichtet Gartenfachmann Andreas Richter (61).

Rund 20 verschiedene Kräutersorten aus Italien präsentiert sein Team. "Wir haben unter anderem Salbei, Schokominze und Zitronenthymian dabei" - geschmackvoll in Pflanzkästen und einer Kräuterschnecke platziert. Damit auch Farbe ins Spiel kommt, werden die Kräuter von unzähligen Frühblühern gesäumt, darunter Narzissen, Primeln, Tulpen und ganz hinten Hyazinthen.

Unter den 100 Ausstellern ist auch der Chemnitzer Stadtverband der Kleingärtner. Egal ob Rote Bete, Gelbe Bete oder Hochbeete - die Vereinsmitglieder beraten gern.