Hightech-Fahrzeug löst 31 Jahre alten Vorgänger ab: Chemnitzer Berufsfeuerwehr rüstet sich für schwere Chemie-Unfälle

Chemnitz - Wenn in Chemnitz plötzlich ein gefährlicher Stoff austritt, zählt jede Minute. Für genau solche Extremsituationen steht der Berufsfeuerwehr nun ein neues Hightech-Fahrzeug zur Verfügung: ein Gerätewagen, ausgestattet für Einsätze bei Chemie-Unfällen bis hin zu Strahlungsgefahren.

Brandoberinspektor Philipp Dude (39) zeigt die neuen Messgeräte für Strahlungen. © Sven Gleisberg

An Bord ist alles, was die Einsatzkräfte im Ernstfall brauchen: Mit Abdichtkissen und Spezialmasse lassen sich Lecks schnell schließen, Wannen und Faltbehälter fangen ausgelaufene Flüssigkeiten auf.

Messgeräte helfen herauszufinden, um welchen Stoff es sich handelt und wie groß die Gefahr ist. Damit die Feuerwehrleute selbst geschützt bleiben, gehören auch Schutzanzüge, Atemschutzgeräte und Material zur Dekontamination zur Ausrüstung.

"Die Einsätze der letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig der neue Einsatzwagen für uns ist", sagt René Kraus (52), Leiter der Berufsfeuerwehr. "Wir hatten zum Teil schwere Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern, bei denen solche modernen Gerätschaften dringend benötigt werden."

Seit 1995 leistete das Vorgängermodell gute Dienste. Brandoberinspektor Philipp Dude (39): "Nach gut 30 Jahren ist es dann aber wirklich dringend an der Zeit, alles auszutauschen."