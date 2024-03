Über 1000 Teilnehmer bei Kundgebungen in Chemnitz

Chemnitz - Am heutigen Samstagnachmittag kam es zu zwei Protesten in der Chemnitzer Innenstadt. Am Abend bilanzierte die Polizei mehrere kleine Zwischenfälle.

Auf der Brückenstraße kam es gegen 15 Uhr zu einem Blockadeversuch des Aufzuges. Etwa 20 Personen wollten sich den "SÄXIT"-Anhängern in den Weg stellen. Doch als die Polizei eintraf, entfernten sie sich selbst. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten weitere Versuche, auf die Demo-Strecke zu gelangen, verhindern. In dem Zusammenhang stellten sie die Identitäten von 25 Personen fest.

Wegen Vermummung wird nun gegen sieben Personen der Gegendemo ermittelt. © Haertelpress

Um gegen diese Versammlung zu protestieren, trafen sich ab 13.50 Uhr laut Polizeiangaben bis zu 550 Menschen unter dem Motto "Alle zusammen gegen den Faschismus - für eine solidarische Welt" im Bereich der Bahnhofstraße und Reitbahnstraße.

Nachdem die anderen Demonstranten an ihnen vorbeigezogen waren, erfolgte ihr Protest in Hör- und Sichtweite. Anschließend zogen sie durch die Innenstadt, wo es an der Theaterstraße und Höhe Webergasse erneut zu Kundgebungen in Hör- und Sichtweite zu der anderen Versammlung kam.

Abschließend zogen die Teilnehmer zum Markt, wo die Versammlung ebenfalls nach einer Abschlusskundgebung gegen 17 Uhr beendet wurde.

Gegen sieben Personen der Gegendemo wurden Anzeigen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wegen einer unerlaubten Vermummung erstattet.