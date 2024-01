Über 200.000 Euro: Chemnitzer sahnt im Eurojackpot ab

Ein Chemnitzer hat beim Eurojackpot gewonnen. © dpa/Thomas Banneyer

Wie Sachsenlotto mitteilte, hat der glückliche Gewinner bei der Ziehung am vergangenen Freitag in der Gewinnklasse 3 stattliche 205.112,10 Euro erspielt.

Für die Mega-Summe waren die fünf richtigen Gewinnzahlen 18, 23, 35, 37 und 41 nötig.

"Der Eurojackpot-Schein wurde in einer Sachsenlotto-Annahmestelle in Chemnitz gespielt, ohne Kundenkarte und damit anonym. So kann der Gewinner oder die Gewinnerin nicht von Sachsenlotto benachrichtigt werden und muss sich selbst melden", so eine Sprecherin von Sachsenlotto.

Die erste Gewinnklasse wurde bei der letzten Ziehung übrigens nicht geknackt und wächst damit weiter an.

Bei der Ziehung am heutigen Dienstag warten damit 33 Millionen Euro in der europaweiten Lotterie auf einen Gewinner.