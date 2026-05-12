Über 7600 Chemnitzer arbeiten in der Branche: "Pflege ist mehr als nur den Hintern abwischen"

Chemnitz - Während in anderen Branchen Stellen wackeln, wächst ausgerechnet die Pflege weiter. Mehr als 7600 Menschen arbeiten inzwischen in Chemnitz in Pflegeberufen - über 200 mehr als vor einem Jahr und rund 370 mehr als 2021.

Die Heim gGmbH hat ihren Sitz in Glösa. © Uwe Meinhold

"Pflegeberufe haben eine große Bedeutung, sowohl für die Gesundheitsversorgung als auch den Arbeitsmarkt insgesamt", sagt Katrin Heinze (62), Chefin der Arbeitsagentur Chemnitz, zum Tag der Pflege.

Knapp 80 Prozent der Beschäftigten in der Pflege sind Frauen, doch die Zahl der Männer in Vollzeit wächst stetig.

Wie groß die Branche in Chemnitz ist, zeigt die Heim gGmbH in Glösa. Rund 700 Mitarbeiter, 39 Azubis, mehrere Einrichtungen im Stadtgebiet - von stationärer und ambulanter Pflege über Tagespflege bis zu Wohnstätten und Therapieangeboten.

Einer der angehenden Pflegefachkräfte dort ist Lucas Stolper (19): "Ich habe davor schon ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht, auch bei der Heim gGmbH", erzählt er.

Dass Pflege nicht für jeden gemacht ist, weiß der junge Mann. "Der eine kann dies besser, der andere kann das besser", sagt er. Für ihn passt der Beruf, weil er mit Menschen arbeiten will. "Man wird ja älter und man braucht jemanden, der dann hilft."