Unterrichtsausfall: Darum ist die Lehrersuche in Chemnitz so schwierig

Chemnitz - An der Oberschule Altendorf in Chemnitz fehlt ein Physik-Lehrer . Dadurch können die unteren Klassenstufen nicht unterrichtet werden. Der Lehrermangel trifft Schulen in Chemnitz besonders stark - aber warum?

Laut Kultusminister-Sprecher Tilo Schumann (36) ist das Maßnahmenpaket der Sachsen-Regierung gegen Unterrichtsausfall ein voller Erfolg. © Thomas Türpe

Das Problem: Die Bewerbungen auf Lehrerstellen sind in Sachsen ungleich verteilt. So ist es beispielsweise in Leipzig viel einfacher, geeignete Lehrkräfte zu finden als in Chemnitz.



Weil der Lehrermangel in Sachsen so akut war, brachte die Sachsen-Regierung im vergangenen Jahr ein Maßnahmenpaket auf den Weg. Unter anderem werden künftige Grundschullehrer mit einem neuen Studiengang gezielt auch auf den Unterricht an Oberschulen vorbereitet.

Zudem greift die sogenannte "Altersermäßigung" zwei Jahre später - die Anzahl an Unterrichtsstunden sinkt erst ab 60 Jahren (vorher ab 58 Jahren). Heißt: Mehr Unterrichtsstunden können gehalten werden.

Die Maßnahmen zeigten Wirkung. "Sachsenweit ging der planmäßige Ausfall im ersten Schulhalbjahr um 10,8 Prozent zurück, an den Oberschulen sogar um 26,3 Prozent", erklärt Kultusminister-Sprecher Tilo Schumann (36).

Allerdings haben die Schulen im Freistaat weiterhin mit Unterrichtsausfall zu kämpfen. Vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern sei es schwer, Personal zu finden - speziell im ländlichen Raum. Aber auch in Chemnitz.