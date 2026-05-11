Chemnitzer Netto-Filialen wollen Geld fürs Feierabend-Parken

Chemnitz - Aus dem Parkdruck nach Feierabend hat Discounter Netto ein Geschäftsmodell gemacht: An zwei Chemnitzer Filialen in Hilbersdorf und Bernsdorf können Autofahrer Stellplätze nach Ladenschluss digital mieten.

Bei Netto in Bernsdorf gibt es außerhalb der Öffnungszeiten buchbare Parkplätze - aber nicht kostenlos. © Sven Gleisberg

An der Margaretenstraße und der Zschopauer Straße sind zwischen 18 und 8 Uhr rund 20 Prozent der Plätze buchbar. Nach Unternehmensangaben kostet eine Nacht 3 Euro, eine Woche 16 Euro, ein Monat 40 Euro. Anfang April startete das Projekt bundesweit an rund 150 Netto-Filialen.

Bei Details bleibt der Discounter allerdings zugeknöpft. "Wir bitten um Verständnis, dass wir weitere Details je Standort nicht kommunizieren", erklärt eine Sprecherin.

Nur so viel: "Weitere Standorte sind in den kommenden Monaten deutschlandweit geplant." Wie genau die Buchung läuft, teilte Netto nicht mit.

Vor Ort müssen Autofahrer offenbar einen QR-Code scannen und den Tarif über die App des jeweiligen Anbieters wählen.