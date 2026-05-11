Chemnitzer Netto-Filialen wollen Geld fürs Feierabend-Parken
Chemnitz - Aus dem Parkdruck nach Feierabend hat Discounter Netto ein Geschäftsmodell gemacht: An zwei Chemnitzer Filialen in Hilbersdorf und Bernsdorf können Autofahrer Stellplätze nach Ladenschluss digital mieten.
An der Margaretenstraße und der Zschopauer Straße sind zwischen 18 und 8 Uhr rund 20 Prozent der Plätze buchbar. Nach Unternehmensangaben kostet eine Nacht 3 Euro, eine Woche 16 Euro, ein Monat 40 Euro. Anfang April startete das Projekt bundesweit an rund 150 Netto-Filialen.
Bei Details bleibt der Discounter allerdings zugeknöpft. "Wir bitten um Verständnis, dass wir weitere Details je Standort nicht kommunizieren", erklärt eine Sprecherin.
Nur so viel: "Weitere Standorte sind in den kommenden Monaten deutschlandweit geplant." Wie genau die Buchung läuft, teilte Netto nicht mit.
Vor Ort müssen Autofahrer offenbar einen QR-Code scannen und den Tarif über die App des jeweiligen Anbieters wählen.
Chemnitzer Linke begrüßen das Konzept
Bei den Chemnitzer Linken kommt die Idee gut an. Toni Späth (27) sieht darin einen Ansatz, den seine Fraktion schon im Stadtrat angeregt habe: vorhandene Flächen besser nutzen, statt neue Parkplätze zu bauen.
"Wir freuen uns über den ersten Schritt eines Supermarkts, seine sonst ungenutzten Parkflächen nach Feierabend zur Verfügung zu stellen", sagt er.
Gerade in dicht bebauten Vierteln könne das den Parkdruck senken, ohne noch mehr öffentlichen Raum dem Auto zu überlassen. Späth fordert aber mehr als einzelne Insellösungen. Potenzial sieht er besonders entlang der Heinrich-Schütz-Straße.
Dass es auch kostenlos geht, zeigt der Kaßberg: Bei Edeka Zimmermann auf der Weststraße dürfen Anwohner nachts unentgeltlich parken - bis der Markt wieder öffnet.
Titelfoto: Sven Gleisberg