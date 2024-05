09.05.2024 10:00 Überlagerte Medikamente in der Hausapotheke? Hier könnt Ihr sie in Chemnitz entsorgen

In vielen Hausapotheken gibt es überlagerte Tabletten & Co. In Chemnitz kann man überlagerte Medikamente beim ASR abgeben.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Medikamente, Salben, Sprays & Co. sind nach dem Öffnen oft nicht sehr lange haltbar. Doch wohin mit den Altmedikamenten? Der Chemnitzer Abfallentsorger ASR gibt Tipps dazu. Altmedikamente gehören nicht in den Abfall oder die Kanalisation, sie müssen ordentlich entsorgt werden. © 123RF/photodee In fast jedem Haushalt liegen irgendwo überlagerte Medikamente herum. Oft braucht man nur zwei oder drei Tabletten aus einer Packung und der Rest bleibt in der Hausapotheke. Das Gleiche gilt für medizinische Cremes, Tropfen oder Sprays. Der einfachste Weg, überlagerte Medikamente loszuwerden, scheint die Toilette zu sein. Einfach herunterspülen und weg? Nein, das ist nicht erlaubt. Arzneimittel haben in der Kanalisation ebenso wenig zu suchen wie in der Restmülltonne (in Chemnitz werden Restabfälle nicht verbrannt, sondern behandelt und verwertet) oder einem anderen Abfallbehälter. Diese Entsorgungswege stellen laut ASR eine unnötige Schadstoffbelastung für die Umwelt dar. "Die meisten Arzneimittelwirkstoffe werden ohnehin nach der Einnahme auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden. Diese Tatsache für sich genommen stellt bereits eine große Herausforderung an die Abwasserbehandlung dar", so der Abfallentsorger. Chemnitz Lokal Dünnere Speisekarten, weniger Hotelzimmer: Darum müssen Touristen in Chemnitz Abstriche machen Bei der Behandlung von Abwässern können nicht alle enthaltenen Substanzen herausgefiltert werden. Diese Reste gelangen in Gewässer, wo schon geringe Mengen von Hormonen oder anderen Wirkstoffen die Entwicklung von Tieren und Pflanzen beeinflussen. Wertstoffhöfe nehmen Medikamente entgegen In Chemnitz ist es recht einfach, Altmedikamente sachgemäß zu entsorgen. Auf den fünf Wertstoffhöfen (Weißer Weg, Kalkstraße, Straße Usti nad Labem, Blankenburgstraße, Jägerschlößchenstraße) werden Medikamente (in Originalbehältnissen, ohne Beipackzettel und Verpackung) während der regulären Öffnungszeiten in haushaltsüblichen Mengen bis zu fünf Kilo kostenfrei abgenommen. Auch zahlreiche Apotheken beteiligen sich in Kooperation mit dem ASR am Rücknahmesystem. Weitere Informationen dazu gibt es bei der Abfallberatung des ASR unter der Telefonnummer 0371/4095102.

Titelfoto: 123RF/photodee