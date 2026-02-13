Das wird aus dem ehemaligen Kulturhauptstadt-Center in Chemnitz
Chemnitz - Seit vergangenem Herbst ist der tägliche Betrieb vorbei. Das Welcome Center in der Hartmannfabrik in Chemnitz war 2025 die große KuHa-Anlaufstelle: reingehen, fragen, informieren. Danach wirkte es für viele erst mal so, als sei die Tür endgültig zu.
Bis 2029 hat die KuHa-GmbH das Gebäude gemietet, Sprecherin Mareike Holfeld (52) stellt jetzt klar: In der Hartmannfabrik finden mindestens zwei öffentliche Veranstaltungen im Monat statt.
Am 24. Februar startet dort die Talkreihe "Einblicke in das Festival Theater der Welt". "Diese Gesprächsveranstaltung ist als Teaser auf das Festival gedacht", so Holfeld - jeden letzten Dienstag im Monat. Das internationale Kultur-Event findet im Juni/Juli in Chemnitz statt.
Der Kalender auf chemnitz2025.de weist für den 27. April eine Veranstaltung mit der russischen Nobelpreisträgerin Irina Scherbakowa (76) aus – organisiert von der Landeszentrale für politische Bildung.
Seit Februar ist die Hartmannfabrik wieder regelmäßig samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Dann sind die Chemnitz-2025-Volunteers vor Ort, zeigen das Gebäude und stehen als ortskundige Ansprechpartner für Gäste bereit. Und wer selbst etwas plant, kann die Hartmannfabrik auch mieten.
Titelfoto: Uwe Meinhold