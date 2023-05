Veikko Bartel war Strafverteidiger: Der Mann, dem die Mörder vertrauen!

Veikko Bartel (57) hat als Anwalt in viele Abgründe geschaut, manchen Mordfall bearbeitet. "Strafverteidiger sind nicht Schutzschild der Kriminellen", ärgert er sich über ein altes Vorurteil. Vielmehr seien sie ein wichtiger "Teil auf dem Weg zur Gerechtigkeit". © PR/Christoph Bastert

Es sei denn, wir haben eine Verbindung zu ihnen ... Ein Mann aus Chemnitz kann das von sich behaupten: Veikko Bartel (57) hat einen Draht zu Totschlägern und Mördern, seit er als Strafverteidiger Dutzende von ihnen kennenlernte.

Mittlerweile schreibt Bartel Bücher über diese Gewalttäter und liest - musikalisch begleitet - auf unterschiedlichsten Bühnen daraus vor. Er ist der Mann, dem die Mörder vertrauen.



Bartels Biografie ist so außergewöhnlich wie sein Vorname. Den hat er seiner Oma zu verdanken und ihrer Schwärmerei für ein finnisches Ski-As der 60er-Jahre.

Veikko wuchs in Schwarzenberg im Erzgebirge auf, ging nach dem Abi zur NVA und blieb dort Offizier bis zur Wende. Jobbte anschließend als Museumsführer und Wurstverkäufer, studierte Jura und wurde Anwalt. Schwerpunkt: Strafrecht. Seine neue Uniform war jetzt die Robe. Seine Waffen? Das Gesetzbuch und eine große Portion Hartnäckigkeit.

Das Mandat für seinen ersten Mordfall bekam Bartel eher durch Zufall - der Angeklagte war der Sohn seiner früheren Deutschlehrerin.

Ein spektakulärer Fall: Ein bezahlter Auftragskiller hatte einen Staatsdiener in dessen Amtsstube erstochen. Klar, dass das Medieninteresse riesig war. Veikko Bartel machte sich als Verteidiger sofort einen Namen. "Und dann spricht sich so etwas natürlich rum", erinnert er sich. Von da an ging es Schlag auf Schlag.