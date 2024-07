Verkehrs-Chaos in Innenstadt! Braucht Chemnitz eine autofreie City?

Chemnitz - Auf den Straßen in Chemnitz stehen Autos und Laster Stoßstange an Stoßstange. Das Rathaus wollte mit dem Mobilitätsplan den motorisierten Individualverkehr durch den "freiwilligen Wandel von Nutzungsgewohnheiten" bis 2040 auf 30 Prozent zurückdrängen. Doch der Stadtrat schob dem einen Riegel vor.

"Dafür müssten wir am ÖPNV noch einiges tun."

Die SPD steht dem Thema aufgeschlossener gegenüber: "Ich fände autofrei sehr schön, aber der Kompromiss wäre zumindest eine autoreduzierte Innenstadt", so Jacqueline Drechsler (48).

Susanne Schaper (46, Linke) würde den Autoverkehr in der City gern reduzieren. © Kristin Schmidt

Das sieht Susanne Schaper (46, Linke) ähnlich: "Das können wir perspektivisch angehen. Aber zuerst sollten wir in einer ordentlichen Taktung per ÖPNV in die Innenstadt kommen. Auch über Hitzeinseln müssen wir reden."

Die Grünen sehen eine autoreduzierte Innenstadt als Impuls zur Innenstadtbelebung. "Wir sehen, dass die Bahnhofstraße eine große Barriere zwischen den verschiedenen Teilen ist", so Kreis-Chef Joseph Israel (25).