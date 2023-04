26.04.2023 08:04 Verkehrte Welt in Chemnitzer Tanzschule: Hier wird die Bewegung zur Musik

In der Tanzschule Emmerling in Chemnitz wird am Freitag aus Bewegung Musik. Jeder kann mitmachen.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Zum Welttanztag steht in der Tanzschule Emmerling in Chemnitz die Tanz-Welt auf dem Kopf: Denn am Freitag richten sich die Tänzer auf dem Parkett nicht nach der Musik, sondern die Musik entsteht aus den Bewegungen des Tanzes. Mitmachen kann jeder, der Lust hat.

Die Tanzschul-Chefs Mirko Dreischarf (50, l.) und Casten Hetze (39) und ihr Team machen am Welttanztag mit Bewegungen Musik. © Kristin Schmidt Wer tanzen will und keinen Takt halten kann, hat es schwer. Tanzschul-Chef Mirko Dreischarf (50) hat beim Tag der offenen Tür ein "Musikinstrument" im Einsatz, zu dessen Klängen jeder genau richtig tanzt: "Die Kamera des Motion Composer erfasst die Bewegungen der Tänzer und wandelt sie in Musik um. Damit entsteht ein ganz besonderes Klang- und Bewegungserlebnis für jeden, egal ob talentiert oder nicht."

Erfunden wurde das besondere Tanz-Musik-Instrument nur dreieinhalb Kilometer von der Tanzschule entfernt - im Gründer- und Technologiezentrum Annaberger Straße 240. Choreograf und Tänzer Robert Wechsler (68) entwickelte es gemeinsam mit Ingenieuren der Firma Fusion Systems. Das Gerät wird vor allem als Therapiegerät für Menschen mit Beeinträchtigungen eingesetzt. In der Tanzschule Emmerling, Annaberger Straße 79, wird der Welttanztag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. © Kristin Schmidt Wer es ausprobieren oder bei einer Vorführung zuschauen möchte, kann das am Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Tanzschule, Annaberger Straße 79. Der Eintritt ist frei.

Titelfoto: Kristin Schmidt