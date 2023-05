Vermisster Rentner aus Chemnitz ist wieder da

Der vermisste Rentner aus Chemnitz ist wieder da! "Er wurde in einem Krankenhaus außerhalb von Chemnitz festgestellt, in welchen er aufgenommen wurde", so ein Polizeisprecher.

Der Rentner (71) ist wieder da. © 123rf/heiko119, Polizei

"Letztmalig gesehen wurde der Mann in der Nacht zu Sonntag in seiner Unterkunft in der Rembrandtstraße. In den Morgenstunden wurde festgestellt, dass er verschwunden ist", so ein Polizeisprecher.

Da nicht auszuschließen ist, dass sich der 72-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, wurde sofort nach dem Rentner gesucht - erfolglos!

Nun braucht die Polizei Eure Hilfe. Habt Ihr den Rentner gesehen? Wisst Ihr, wo er sich aufhält?