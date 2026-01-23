 1.407

Vertrag ausgelaufen und Miete erhöht: Chemnitzer Verein bald ohne Bleibe

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Wie geht es weiter für den Chemnitzer Verein "Hoffnung Stern" vom Sonnenberg? Der Mietvertrag ist ausgelaufen, nun suchen die Mitglieder nach einer neuen Bleibe.

Der Verein engagiert sich seit 2018 für Bedürftige. "Wir sind für jeden Bürger da und wollen Jung und Alt zusammenbringen", sagt Vereins-Gründerin Gudrun Srednicki. So gibt es in der Woche zwei Skatrunden, ein Bürgerfrühstück oder gemeinschaftliches Kaffeetrinken.

Zudem kocht der Verein für Obdachlose, gibt Lebensmittelbeutel und Kleidung aus.

Das alles steht jetzt auf der Kippe, denn der Verein muss aus seinen Räumlichkeiten ausziehen. Der Mietvertrag für das "Vereinsstübl" in der Dresdner Straße 6 sei Ende 2025 ausgelaufen.

Zum Jahreswechsel sei zudem die Miete erhöht worden. "Das ist nicht stemmbar für den Verein", so Srednicki.

Findet der Verein keine Finanzierungsmöglichkeit, muss er raus. Wohin, ist unklar. "Entweder finden wir einen alternativen Standort - oder es kommt ein großer Laster und alles fliegt raus."

Für Srednicki ist jedoch klar: "Wir kämpfen weiter." Sie hofft auf Sponsoren oder einen Vermieter von Gewerbeflächen, der dem Verein entgegenkommt.

