19.02.2024 05:51 Verwirrter Chemnitzer wollte Wohnung anzünden: Anwohner sind schockiert

Ein Mann (63) drohte am Samstagabend, eine Wohnung in Chemnitz anzuzünden. Die Polizei rückte an. Anwohner sind schockiert.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Psychodrama im Sechsgeschosser! Ein Mann (63) drohte am Samstagabend seiner Frau, die Wohnung in der Chemnitzer Johannes-Dick-Straße anzuzünden. Ein Polizei^-Großeinsatz beendete die brenzlige Lage.

Die Polizei nahm vor dem Haus einen verwirrten Bewohner (63) fest. Er soll damit gedroht haben, die Wohnung anzuzünden. © Haertelpress Nach dem Streit flüchtete die Frau aus der Wohnung und rief die Polizei. Die Beamten beobachteten zwei Stunden lang die Wohnung - bis ihnen der 63-Jährige in die Arme lief. Zugriff im Vorgarten. Die Polizei ließ den Mann zur Behandlung leichter Verletzungen ins Klinikum und danach in eine Psychiatrie bringen.

Doch die Gefahr im Ortsteil Hutholz war noch nicht gebannt. Die Polizei räumte Hauseingänge, LKA-Spezialisten suchten nach möglichen Brandbeschleunigern oder Sprengmitteln in Wohnung und Keller. Nach Mitternacht hob die Polizei die Evakuierung auf. Chemnitz Lokal Winterferien in Chemnitzer Tierpensionen: Wo kommen Hund und Katz hin? Anwohner reagierten schockiert: "Mein Hund Felix hatte Angst", sagt Ingrid Böhme (79). Die Johannes-Dick-Straße im Ortsteil Hutholz war für den Polizeieinsatz gesperrt. © Haertelpress Entsetzt über den Vorfall: Anwohner Evelyn (79) und Kurt Schlegel (78). © Uwe Meinhold Evelyn (79) und Kurt Schlegel (78) erschüttert: "Es gibt zu viele Verrückte. Umso erschreckender, wenn das in einer so ruhigen Wohngegend passiert."



Titelfoto: Haertelpress, Uwe Meinhold