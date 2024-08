Viele Kinder in Chemnitz ohne Schuluntersuchung

Die Chemnitzer Stadträtin Susanne Schaper (46, Linke). © Uwe Meinhold

Laut Angaben des Gesundheitsamtes wurden im vergangenen Schuljahr lediglich 442 von insgesamt 2344 Sechstklässlern untersucht (Quote: 19 Prozent).

In den Kindertagesstätten lag die Untersuchungsquote bei 27 Prozent. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2022/23 lag die Quote in Kitas bei null Prozent und bei den Sechstklässlern bei knapp zehn Prozent.



"Die aktuelle Quote ist dennoch nicht zufriedenstellend", heißt es aus dem Rathaus. Susanne Schaper (46), Fraktions-Chefin der Linken, fordert verstärktes politisches Engagement.