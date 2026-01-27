VMS-Strecke zwischen Chemnitz und Hainichen wird elektrifiziert

Hainichen - Für seine neuen eCitylink-Bahnen treibt der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) die Elektrifizierung regionaler Bahnstrecken voran. Die 17 Kilometer lange Strecke zwischen Hainichen und Niederwiesa will der VMS selbst ausbauen lassen.

Die Citylinks sollen von Chemnitz nach Hainichen bald durchgehend elektrisch fahren. © Kristin Schmidt

Jetzt sind die Pläne, bei denen auch Brücken und Stützmauern geprüft und gegebenenfalls erneuert werden müssen, erstmals den anliegenden Kommunen und dem Landkreis vorgestellt worden.

Das Echo fällt positiv aus: Landrat Sven Krüger (52, parteilos) sieht das Vorhaben als "starkes Zeichen für den ländlichen Raum als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort mit guten Verbindungen."

Aktuell befährt die City-Bahn die Strecke noch mit diesel-elektrischen Fahrzeugen. Die neuen eCitylinks sollen nach dem Streckenausbau wirtschaftlicher und leiser unterwegs sein.

Für das Vorhaben rechnet der VMS mit Kosten im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. VMS-Geschäftsführer Mathias Korda (46): "Wir stellen uns damit einer anspruchsvollen Aufgabe. Es geht um die langfristige Sicherung regionalen Eisenbahnverkehrs."