Hier rollt die längste Tram der Chemnitzer Geschichte durch die Stadt

Chemnitz - Der erste eCitylink der zweiten Generation traf am Mittwoch in Chemnitz ein. Gesichert zwischen einer Diesel-elektrischen Citybahn und einer Tram ging es für den Neuling zum Betriebshof Adelsberg. Das Gespann maß rund 105 Meter.

Eingekoppelt zwischen einer City-Bahn und einer Tram ging es für den eCitylink der zweiten Generation zum Betriebshof Adelsberg. © Kristin Schmidt

Klingt nach einem rekordverdächtig langen Zug? "So eine lange Bahn gab's noch nicht", ist sich jedenfalls VMS-Sprecher Falk Ester (57) sicher. Dem VMS ging es bei der Aktion jedoch nicht um einen Rekord, sondern um Sicherheit.

Der eCitylink der alten Generation zog den Zug der zweiten Generation. "Hinten muss ein Schutzwagen dran, für den Fall, dass sich vorn etwas gelöst hat."

Die Fahrt zum Betriebshof lief problemlos, so Ester. Jetzt müsse die Bahn in Betrieb genommen und auf Strecken- sowie Netz-Spezifika angepasst werden, sagt Alexander Kirste vom VMS.

Zudem fehlt noch die Zulassung. Die bekommt sie nach bestandenen Tests der Bremsen, Elektrik und Technik.

Außerdem muss die Kommunikation mit der Zentrale klappen. Und es werden Schulfahrten stattfinden, so Ester.