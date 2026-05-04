Wieder Wasserrohrbruch in Chemnitz: So lange ist die Straße auf dem Kaßberg gesperrt

Chemnitz - Erneut flossen durch Chemnitzer Straßen erhebliche Wassermengen, erneut ist ein Wasserrohrbruch schuld daran.

Der Netzbetreiber inetz ist derzeit vor Ort. © Jan Härtel

Dies wurde der Feuerwehr Chemnitz in der Nacht zum Montag gegen 0.45 Uhr gemeldet. Sofort rückte sie an den Ort des Geschehens an der Kreuzung Agricola Straße/Kanzler Straße auf dem Kaßberg aus.

Dort hatten zuvor Anwohner die Unmengen Wasser auf der Straße festgestellt.

Der Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers inetz hat den betroffenen Leitungsabschnitt sofort außer Betrieb genommen, teilte die eins energie Sachsen GmbH auf TAG24-Anfrage mit.

Der Rohrleitungsbau wurde am Montagmorgen umgehend informiert und die Reparatur erfolgte im Laufe des Tages. Bis zum frühen Abend sollen diese abgeschlossen sein. "Die Ursache ist vermutlich Materialermüdung", hieß es weiter von der "eins".

Wie die Stadt Chemnitz auf TAG-Anfrage mitteilte, ist die Kanzlerstraße in Höhe der Hausnummer 1 bis voraussichtlich zum 8. Mai für den Fahrverkehr halbseitig gesperrt.

Den Bewohnern der neun betroffenen Häuser wird in der Zwischenzeit mit einem Tankwagen ausgeholfen, an dem sie sich mit Frischwasser versorgen können.