Öffentliche WC-Tür defekt! Chemnitzer Bistro-Betreiber sauer: Alle wollen auf sein Klo

Chemnitz - Der Empfangspavillon am Küchwald für 451.000 Euro öffnete vor gut einem Jahr . Das barrierefreie und kostenlose WC darin sollte dringenden Bedürfnissen der Küchwald-Besucher abhelfen. Die Praxis sieht anders aus: Weil sich die automatische Türanlage der Edel-Toilette als großes Mysterium erweist, weichen Gäste ins Bistro an der Küchwaldwiese aus.

Schön anzuschauen, aber wenig praxistauglich - der Empfangspavillon am © Ralph Kunz

Dessen Gäste-WC ist von Nicht-Gästen so frequentiert, dass Gastronom Max Querner (34) bereits eine Gebühr für den zusätzlichen Reinigungsaufwand einführte.

"Bei schönem Wetter sitzen Jugendliche mit einer Kiste Bier auf der Wiese und kommen dann zu uns auf die Toilette, obwohl es 200 Meter weiter theoretisch ein kostenloses WC gibt", schildert der Bistro-Betreiber die Situation.

Das Problem: Die Tür des Pavillons öffnet laut Hinweisschild per Tastendruck. Allerdings zogen Toiletten-Nutzer die Tür trotzdem per Hand auf, was zum Versagen der Anlage führte.

Eine Stadt-Sprecherin bestätigt auf Anfrage "Funktionsstörungen an der Tür infolge von unsachgemäßer Handhabung, die ein Klemmen beziehungsweise eine Schwergängigkeit der Tür zur Folge hatten."