14.06.2025 07:23 Volle Kraft voraus - und das mit Solarenergie!

Beim Solaris Cup in Chemnitz treten Schüler am Sonnabend mit Solar-Energie gegeneinander an.

Von Amelie Fromm

Das Event organisiert zum 25. Mal das solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt (FZU). Das FZU stellt auch den Bausatz mit Solarpanelen, Antrieb und Motor bereit, aus dem die Schüler ihre Fahrzeuge bauen. Wie diese am Ende aussieht bestimmten die Teilnehmer selbst. "Wir hatten schon mal einen Bus der CVAG dabei oder Piraten- und Kreuzfahrtschiffe", erinnert sich FZU-Sprecher Christian Wiesel (34). "Da fließt viel Arbeit rein. Mitunter basteln die Schulkinder über mehrere Wochen oder sogar Monaten daran." Um am Cup teilzunehmen, müssen die Solar-Flitzer fahrtauglich und bestens auch flink. Einen Pokal gibt es jedoch nicht nur für die schnellste Kreation, sondern auch für die Kreativste: "Die aufwendig gestalteten müssen nur zeigen, dass sie theoretisch fahren können - aber weder schnell noch gerade aus."

Titelfoto: Maik Börner