Vom Kita-Altar zur echten Trauung: Chemnitzer Paar heiratet 30 Jahre später

Callenberg – Manche Geschichten schreibt nur das Leben. Und manche, da hilft vielleicht ein bisschen das Schicksal mit. So wie bei Stefanie Großklaus (37) und Géraud Reichert (37) aus Chemnitz .

Für Stefanie Großklaus (37) und Géraud Reichert (37) war es der schönste Tag im Leben. © Maik Börner

Sie haben sich am Sonntag das Ja-Wort gegeben – in der romantischen Hochzeitskapelle Callenberg. Und ihr Hochzeitstag? Genau der 25. Mai. Der Tag, an dem sie schon einmal "geheiratet" haben – im Kindergarten!

"Damals gab’s zur Vogelhochzeit eine Kindertrauung, und wir haben eine Eheurkunde bekommen", erzählt Stephanie mit leuchtenden Augen.

"Dass wir gut 30 Jahre später wirklich heiraten – das fühlt sich magisch an." Ihre Kinderurkunde von 1994 haben sie noch. Und als sie das Datum für ihre richtige Hochzeit auswählten, fiel es ihnen zufällig wieder in die Hände. "Es sollte einfach so sein."



Doch damit nicht genug Romantik: Auch Gérauds Großeltern heirateten am 25. Mai – 1963!