Vom weißen Hai bis zum Bären: Körperwelten der Tiere in Chemnitz eröffnen morgen
Chemnitz - Ein Blick unter die Haut: Am Freitag eröffnet in der Chemnitzer Markthalle "Körperwelten der Tiere". Es ist die einzige Station der Ausstellung in Deutschland im Jahr 2026.
In der Markthalle folgt ein Ausstellungshighlight auf das nächste: Kaum sind die menschlichen "Körperwelten" Ende Juni mit 110.000 gezählten Besuchern zu Ende gegangen, begannen die Umbauarbeiten.
Jetzt sind Maus, Gorilla, Elefant & Co. eingezogen: Mehr als 100 Exponate geben Einblicke in die Anatomie heimischer und exotischer Tiere. Ohne Fell, Federn oder Haut werden Knochenbau, Muskulatur, Nervensystem und Organe sichtbar.
"Körperwelten der Tiere" war hierzulande bislang nur zweimal zu sehen: 2019 in Ulm und 2023 in Saarbrücken.
Seitdem reist die Ausstellung unter dem internationalen Titel "ANIMAL INSIDE OUT" durch die Welt. Nun macht sie erstmals in Chemnitz Halt.
Hier gibt es eine Kooperation mit dem städtischen Tierpark: Wer den Tierpark oder das Wildgatter besucht, bekommt 15 Prozent Rabatt auf sein Ticket in den "Körperwelten der Tiere" - und andersherum.
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Die Tier-Ausstellung wird bis zum 31. Januar 2027 zu sehen sein. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr. Am 24. und am 31. Dezember bleibt die Markthalle geschlossen. Tickets gibt's ab 14 Euro, für Kinder bis 18 Jahre ab 9 Euro.
Titelfoto: Kristin Schmidt (2)