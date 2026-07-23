Vom weißen Hai bis zum Bären: Körperwelten der Tiere in Chemnitz eröffnen morgen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Freitag eröffnet die Ausstellung "Körperwelten der Tiere" in der Markthalle. Chemnitz ist die einzige Station der Ausstellung in Deutschland 2026.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Ein Blick unter die Haut: Am Freitag eröffnet in der Chemnitzer Markthalle "Körperwelten der Tiere". Es ist die einzige Station der Ausstellung in Deutschland im Jahr 2026.

Auch der Braunbär ist in der Ausstellung zu sehen.
Auch der Braunbär ist in der Ausstellung zu sehen.  © Kristin Schmidt

In der Markthalle folgt ein Ausstellungshighlight auf das nächste: Kaum sind die menschlichen "Körperwelten" Ende Juni mit 110.000 gezählten Besuchern zu Ende gegangen, begannen die Umbauarbeiten.

Jetzt sind Maus, Gorilla, Elefant & Co. eingezogen: Mehr als 100 Exponate geben Einblicke in die Anatomie heimischer und exotischer Tiere. Ohne Fell, Federn oder Haut werden Knochenbau, Muskulatur, Nervensystem und Organe sichtbar.

"Körperwelten der Tiere" war hierzulande bislang nur zweimal zu sehen: 2019 in Ulm und 2023 in Saarbrücken.

Chemnitz: Wasser-Alarm in Chemnitz: Darum platzen jetzt so viele Rohre
Chemnitz Lokal Wasser-Alarm in Chemnitz: Darum platzen jetzt so viele Rohre

Seitdem reist die Ausstellung unter dem internationalen Titel "ANIMAL INSIDE OUT" durch die Welt. Nun macht sie erstmals in Chemnitz Halt.

Hier gibt es eine Kooperation mit dem städtischen Tierpark: Wer den Tierpark oder das Wildgatter besucht, bekommt 15 Prozent Rabatt auf sein Ticket in den "Körperwelten der Tiere" - und andersherum.

Wer hat es erkannt? Der weiße Hai hat eine Robbe im Maul.
Wer hat es erkannt? Der weiße Hai hat eine Robbe im Maul.  © Kristin Schmidt
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Die Tier-Ausstellung wird bis zum 31. Januar 2027 zu sehen sein. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr. Am 24. und am 31. Dezember bleibt die Markthalle geschlossen. Tickets gibt's ab 14 Euro, für Kinder bis 18 Jahre ab 9 Euro.

Titelfoto: Kristin Schmidt (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: