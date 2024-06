40.000! Zahl der Briefwähler in Chemnitz deutlich gestiegen

Mit verlässlichen Ergebnissen zur Kommunalwahl sei frühestens um Mitternacht zu rechnen. Daran schuld sind neben der Reihenfolge der Auszählung (zuerst Europawahl, dann die Kommunalwahl) auch die mit 40.000 riesige Zahl an Briefwählern (plus 10.000 gegenüber der letzten Kommunal- und Europawahl 2019.)

"Am Wahltag ist alles reibungslos gelaufen", sagte Rathaussprecher Matthias Nowak (55). "Außer, dass die Leute lange stehen mussten. Aber das ist ja etwas Gutes."

Jörg Vieweg (53, SPD) kommentierte den bundesweiten Trend als "erwartbares Ergebnis". © Uwe Meinhold

Linken-Fraktions-Chefin Susanne Schaper (46) verfolgte am Abend im Rathaus mit bangem Blick die Trends der Europawahl, die die Partei bei unter fünf Prozent zeigen.

"Für Chemnitz können wir daraus erfahrungsgemäß nicht viel ableiten, doch dem bundesweiten Trend können wir uns natürlich auch nicht verschließen."



Die Grünen setzen auf Durchhalteparolen: "Trotz der ganzen Spannung ist die Stimmung gut", sagt Kreis-Chefin Coretta Storz (38). "Wir weichen hier nicht. Wir sind mit Mut und Trotz in den Wahlkampf gegangen und kämpfen weiter mit Energie für unsere Ziele." Jörg Vieweg (53, SPD) kommentierte den Trend als "erwartbares Ergebnis".



