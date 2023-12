Wann fahren noch mehr Fernzüge nach Chemnitz?

Bald sollen noch mehr Fernzüge nach Chemnitz fahren. © Maik Börner

Bereits vor einem Jahr kündigte der Bundestagsabgeordnete und Bahn-Experte Detlef Müller (58, SPD) weitere Fernzüge an.

"Wir wollen und werden zum Kulturhauptstadtjahr 2025 mindestens zwei IC 17 von Berlin kommend morgens/vormittags in Chemnitz enden lassen, sodass es also auch in der Gegenrichtung zwei Früh-/Tagesverbindungen gibt", so der 58-Jährige damals.

TAG24 fragte bei Müller nach: Wann genau sollen die weiteren Intercity-Züge fahren? Der SPD-Politiker: "Die Abstimmungen zum Verkehrskonzept Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 laufen. Es finden dazu regelmäßige Treffen/Beratungen statt - Stadt Chemnitz, DB AG, VMS, Freistaat Sachsen sind dabei eingebunden."

Konkreter wolle er nicht werden, da die Gespräche laufen. Aber: Wenn alles klappt, könnten mit dem Fahrplanwechsel 2024 die neuen Verbindungen angeboten werden.

Die Deutsche Bahn (DB) bestätigte ebenfalls, die Gespräche mit der Stadt Chemnitz laufen. "Sobald diese abgeschlossen sind und die Fahrpläne bestätigt sind, werden wir darüber informieren", so eine DB-Sprecherin.

Heißt: In genau einem Jahr könnten bereits weitere Fernverkehrs-Züge nach Warnemünde fahren.