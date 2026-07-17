Warum Chemnitz keine einzige Spielstraße hat

Chemnitz - Freie Fahrt statt Kreide, Ball und Bobbycar: In Chemnitz gibt es keine einzige echte Spielstraße. Das geht aus der Antwort des Rathauses auf eine Anfrage der Linken im Stadtrat hervor.

Chemnitz setzt auch weiterhin auf verkehrsberuhigte Zonen anstatt echter Spielstraßen. © imago/Joko

Gemeint sind Straßen, die komplett für Autos gesperrt sind und auf denen Kinder ausdrücklich spielen dürfen.

Und das soll vorerst auch so bleiben.

Eine echte Spielstraße würde den gesamten Autoverkehr aussperren, heißt es zur Begründung aus dem Rathaus.