Chemnitzer Trinkwasser unbedenklich, aber ... Wasserentnahme aus Gewässern wird verboten

Chemnitz - Während der Sommerhitze ist Wasser anfällig wegen drohender Trockenheit und der Bildung von Bakterien. Was Keime angeht, können Chemnitzer im Vergleich zum vorigen Jahr erst mal aufatmen. Anders hingegen sieht es bei der Wasserknappheit aus: Ab nächster Woche soll die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen verboten werden.

Ab kommender Woche darf aus Gewässern nichts mehr abgezweigt werden. © Kristin Schmidt

Der Pegelstand der Chemnitz spricht eine deutliche Sprache: Lediglich 33 Zentimeter wurden am Donnerstagnachmittag verzeichnet. Wegen Trockenheit und hohen Temperaturen zieht die Stadt nun die Notbremse.

Während seit Ende Juni noch die Empfehlung des Rathauses galt, auf die Wasserentnahme von Gewässern zu verzichten, soll demnächst ein Verbot folgen.

"Da trotz kurzzeitiger Niederschläge keine grundsätzliche Entspannung in Fließgewässern zu verzeichnen ist, bereitet das Umweltamt der Stadt Chemnitz gerade den Erlass einer entsprechenden Allgemeinverfügung vor", so das Rathaus.