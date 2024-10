Was diese Chemnitzerin und die Brühlschen Terrassen gemeinsam haben

Chemnitz - Was für eine Persönlichkeit! Christine Gräfin von Brühl (61) lebt seit knapp einem Jahr in Chemnitz und leitet das Projektbüro der Landeszentrale für politische Bildung in der ehemaligen "Parteisäge", das anlässlich der Kulturhauptstadt entstand. Chemnitz ist für die weitgereiste Gräfin ein besonders inspirierender Ort.