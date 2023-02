Was schenken zum Valentinstag? Mit diesen Blumen liegt Ihr richtig

Chemnitz - Die Chemnitzer mögen es blumig: Laut einer Studie gibt es in Sachsens drittgrößter Stadt die meisten Blumenläden pro 100.000 Einwohner im Freistaat. Anlässlich des morgigen Valentinstages hat sich TAG24 bei lokalen Blumenhändlern nach aktuellen Trends erkundigt und ist der Frage nachgegangen, warum Chemnitzer so pflanzenbegeistert sind.

Blumenhändlerin Sylke Nagel (54) mit Rosen und Tulpen. © Uwe Meinhold

Sylke Nagel (54), Inhaberin vom Blumenhaus Fritzsche in der Augustusburger Straße, hat im Vorfeld des Valentinstages gut zu tun: "Wir hatten bereits viele Vorbestellungen."

Laut ihrer Aussage kommen vor allem am heutigen Montag und natürlich am Dienstag zahlreiche Kunden (überwiegend Männer) in den Laden, um Blumen für die Angebetete zu kaufen.



In diesem Jahr liegen Frühlingsblumen im Trend, wie Freesie, Ranunkel, Anemone und Hyazinthe. "Da ist die Sehnsucht nach dem Frühling zu sehen."

Laut der Google-Studie des Internetportals Holidu belegt Chemnitz mit 72 Blumenläden den deutschlandweit dritten Platz pro 100.000 Einwohner - nur noch getoppt durch Wiesbaden und den Spitzenreiter Bonn.

"Vielleicht ist es den Chemnitzern bewusst geworden, dass sie ein Völkchen sind, was auf besonders schöne Dinge Wert legt", so Sylke Nagel.