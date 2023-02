Was wird eigentlich aus dem Sensationsfund in der Chemnitzer City?

Chemnitz - Vor etwa einem Jahr stießen Archäologen bei Grabungen auf dem Baufeld zur "Neuen Johannisvorstadt" in Chemnitz auf ein jüdisches Tauchbad. Was wird aus diesem Sensationsfund?

Landesarchäologin Regina Smolnik (62) bezeichnete den Fund als "einmalig". Das als Mikwe bezeichnete Ritualbad gilt als eines der wenigen älteren baulichen Zeugnisse der jüdischen Kultur in Sachsen.

Für Historiker gilt dieser Fund als einmalig in Sachsen. Problem: Auf der Baufläche entsteht gerade ein Wohnkomplex. Noch ist unklar, wie und ob, das Ritualbad überhaupt der Öffentlichkeit präsentiert werden kann.

Der freigelegte Fund wurde aus Sicherheitsgründen wieder verfüllt. © DPA

Gästeführerin Karin Meisel (61) würde Besuchern im Kulturhauptstadtjahr gern die Mikwe präsentieren, weiß aber um das fragile Konstrukt. "Ein Modell wäre die zweitbeste Variante."

Momentan ist das Bad aufgrund der Bauarbeiten mit Mörtelgemisch verfüllt.

"Die Mikwe bleibt erhalten. Über die geeignete Art der Darstellung laufen derzeit intensive Beratungen", so Dr. Christoph Heiermann (62), Sprecher des Landesamts für Archäologie.

In Sachsen scheint der Chemnitzer Fund einmalig. Zwar wurde in Görlitz ein ähnliches Becken freigelegt. Historiker Jasper von Richthofen bezweifelt in einem Beitrag jedoch die Funktion als jüdisches Ritualbad. Zudem wurde der Fund nicht von Archäologen begleitet.