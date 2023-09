Wasser wird abgelassen! Baustart am Teich im Chemnitzer Schönherrpark

In der ersten Stufe wird der Teich im Schönherrpark zunächst abgelassen. (Archivbild) © Maik Börner

Wie die Stadt mitteilte, soll der erste von zwei Bauabschnitten im Oktober starten.

Zuerst wird das Wasser aus dem Teich abgelassen.

"Danach, voraussichtlich ab der letzten Oktoberwoche, werden die mit Rohrkolben und Schilfbewuchs durchwurzelten Sedimente nach der Austrocknung herausgenommen. Dabei verbleiben circa zehn Prozent des Bestandes an Rohrkolben am östlichen Ufer und circa 40 Prozent an Schilfgras im Bereich des südwestlichen Ufers. Das Vorkommen an Sumpfschwertlilien wird komplett erhalten bleiben", heißt es weiter aus dem Rathaus.

Bis Ende dieses Jahres sollen die Entschlammungsarbeiten dann fertig sein.