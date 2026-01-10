Wasserrohrbruch in Chemnitzer City: Reparaturarbeiten laufen

Auf der Theaterstraße in Chemnitz steht nach einem Wasserrohrbruch ein Tankfahrzeug für Trinkwasser bereit. © Haertelpress

Aufregung an der Theaterstraße: In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Wasserrohrbruch.

Wie der Versorger eins gegenüber TAG24 mitteilte, sind die Hausnummern 36a bis 58 betroffen, insgesamt etwa 100 Personen.



Immerhin: Die Reparaturarbeiten laufen bereits. Dennoch ist aktuell noch nicht abzusehen, wann die Versorgung wiederhergestellt ist, heißt es.