Wasserrohrbruch in Chemnitzer City: Reparaturarbeiten laufen
Chemnitz - Wasserrohrbruch in Chemnitz!
Aufregung an der Theaterstraße: In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Wasserrohrbruch.
Wie der Versorger eins gegenüber TAG24 mitteilte, sind die Hausnummern 36a bis 58 betroffen, insgesamt etwa 100 Personen.
Immerhin: Die Reparaturarbeiten laufen bereits. Dennoch ist aktuell noch nicht abzusehen, wann die Versorgung wiederhergestellt ist, heißt es.
Für die Anwohner wurde ein Tankfahrzeug für Trinkwasser bereitgestellt. Einige Bewohner füllten am Samstagvormittag bereits Eimer ab.
Erstmeldung: 10. Januar, 11.08 Uhr, zuletzt aktualisiert: 12 Uhr
Titelfoto: Haertelpress