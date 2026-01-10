 3.350

Wasserrohrbruch in Chemnitzer City: Reparaturarbeiten laufen

In der Chemnitzer Innenstadt kam es am Samstag zu einem Wasserrohrbruch. Die Reparaturarbeiten laufen.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Wasserrohrbruch in Chemnitz!

Auf der Theaterstraße in Chemnitz steht nach einem Wasserrohrbruch ein Tankfahrzeug für Trinkwasser bereit.
Auf der Theaterstraße in Chemnitz steht nach einem Wasserrohrbruch ein Tankfahrzeug für Trinkwasser bereit.  © Haertelpress

Aufregung an der Theaterstraße: In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Wasserrohrbruch.

Wie der Versorger eins gegenüber TAG24 mitteilte, sind die Hausnummern 36a bis 58 betroffen, insgesamt etwa 100 Personen.

Immerhin: Die Reparaturarbeiten laufen bereits. Dennoch ist aktuell noch nicht abzusehen, wann die Versorgung wiederhergestellt ist, heißt es.

Für die Anwohner wurde ein Tankfahrzeug für Trinkwasser bereitgestellt. Einige Bewohner füllten am Samstagvormittag bereits Eimer ab.

Erstmeldung: 10. Januar, 11.08 Uhr, zuletzt aktualisiert: 12 Uhr

Titelfoto: Haertelpress

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: