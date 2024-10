Schlag gegen Kinderpornografie: Groß-Razzia in mehreren sächsischen Städten

Chemnitz/Döbeln/Olbernhau - Groß-Razzia in mehreren Städten: Wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornographie rückte die Polizei in Chemnitz, Döbeln und Olbernhau aus.

Große Razzia: Die Polizei ermittelt in insgesamt 16 Fällen wegen des Besitzes von Kinderpornografie. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Bereits vergangenen Mittwoch sowie am gestrigen Dienstag fanden die großen Durchsuchungen statt. Ermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei führten mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei insgesamt 16 Durchsuchungen durch.

Am 16. Oktober besuchten die Beamten mehrere Orte - darunter Döbeln, Rochlitz, Aue-Bad Schlema (OT Aue), Schönheide, Olbernhau, Sayda und Gornau - um Beweise zu sichern. In einem Fall ging es um den Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Der Verdächtige soll sexuelle Handlungen an einem verwandten Kind durchgeführt haben.

Die deutschen Beschuldigten (Alter: 17 bis 63 Jahre) waren im Besitz zahlreicher Smartphones, Tablets, Laptops und Speichermedien, welche von den Ermittlern sichergestellt wurden.