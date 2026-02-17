Wegen Premiumradweg: Stadt zahlt mehr als 350.000 Euro für neues Grün

In Chemnitz werden als Ausgleich für den neuen Premiumradweg ab dieser Woche Bäume und Sträucher gepflanzt. Insgesamt sind mehr als 8000 Pflanzen geplant.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Für den neuen Premiumradweg vom Chemnitzer Küchwald nach Wüstenbrand werden ab dieser Woche mehr als 8000 Bäume und Sträucher auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche in Schönau gepflanzt.

Mehr als 8000 Bäume und Sträucher werden auf einem Acker in Schönau gepflanzt.
© Ralph Kunz

Damit sollen Eingriffe in die Natur ausgeglichen werden, die beim Bau der einzelnen Radweg-Abschnitte entstanden sind.

Für den Waldrand sind Sträucher wie Weißdorn, Schlehe, Traubenkirsche und Eberesche vorgesehen - insgesamt 2500 Pflanzen. Den Rest bilden 5560 Bäume - von Rot-Buche über Hainbuche bis zu verschiedenen Eichen- und Ahornarten.

Zusätzlich wird ein Weg angelegt, damit die Pflanzen künftig gepflegt und bewirtschaftet werden können. Zum Schutz der noch jungen Pflanzen wird die Fläche eingezäunt.

Die Gesamtkosten in Höhe von 355.500 Euro werden laut Stadt größtenteils aus dem Bundesprogramm "Stadt und Land" gefördert.

Für den Bau des neuen Premiumradwegs werden diese Woche Ausgleichspflanzungen durchgeführt.
© Kristin Schmidt

Bis Ende Mai sollen die Pflanzarbeiten abgeschlossen sein. "Die anschließende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege läuft bis zum 31. Oktober 2028", heißt es aus dem Rathaus.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Kristin Schmidt

