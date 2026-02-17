Wegen Premiumradweg: Stadt zahlt mehr als 350.000 Euro für neues Grün

Chemnitz - Für den neuen Premiumradweg vom Chemnitzer Küchwald nach Wüstenbrand werden ab dieser Woche mehr als 8000 Bäume und Sträucher auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche in Schönau gepflanzt.

Mehr als 8000 Bäume und Sträucher werden auf einem Acker in Schönau gepflanzt. © Ralph Kunz

Damit sollen Eingriffe in die Natur ausgeglichen werden, die beim Bau der einzelnen Radweg-Abschnitte entstanden sind.

Für den Waldrand sind Sträucher wie Weißdorn, Schlehe, Traubenkirsche und Eberesche vorgesehen - insgesamt 2500 Pflanzen. Den Rest bilden 5560 Bäume - von Rot-Buche über Hainbuche bis zu verschiedenen Eichen- und Ahornarten.

Zusätzlich wird ein Weg angelegt, damit die Pflanzen künftig gepflegt und bewirtschaftet werden können. Zum Schutz der noch jungen Pflanzen wird die Fläche eingezäunt.

Die Gesamtkosten in Höhe von 355.500 Euro werden laut Stadt größtenteils aus dem Bundesprogramm "Stadt und Land" gefördert.