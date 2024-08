Wegen Unwetter verschoben: Chemnitzer Tierpark holt seine Jubiläums-Feier nach

Chemnitz - Der Tierpark Chemnitz holt sein Fest zum 60-jährigen Jubiläum am 11. August nach. Das Event wird dieses Jahr kleiner als in der Vergangenheit.

Der Tierpark holt sein Fest zum 60-jährigen Jubiläum am 11. August nach. © Maik Börner

"Wir wollen dieses Mal den Tierpark in den Mittelpunkt stellen", sagt Direktorin Anja Dube (54). Von 10 bis 18 Uhr gibt es Führungen, Kinderschminken und Blicke hinter die Kulissen.

Unter anderem stehen die Futterküchen offen.

"Wir haben Futtermittelportionen vorbereitet, damit die Leute sehen, was zum Beispiel die Affen in welcher Menge bekommen", so Dube.