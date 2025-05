Wenn der private Stellplatz besetzt ist: In Chemnitz gibt's jetzt auch einen "Parknotruf"

Chemnitz - Wer auf einem privaten Parkplatz parkt, der nicht ihm gehört, könnte es in Chemnitz jetzt schneller mit dem Abschleppdienst zu tun bekommen - dank der App "Parknotruf". Der digitale Service ist jetzt auch in der Stadt verfügbar.

Die App "Parknotruf" gibt es nun in Chemnitz. © PR

"Die Nutzer treten ihre Ansprüche an uns ab. Wir kümmern uns um alles Weitere, gehen in Vorkasse und holen uns das Geld später vom Falschparker zurück", erklärt Struck. Der zahlt in der Regel eine ortsübliche Gebühr, in Chemnitz rund 282 Euro.

2019 ging Parknotruf in Kiel an den Start, wurde getestet und bundesweit ausgerollt.

Mittlerweile ist der Dienst in über 140 Städten verfügbar, darunter Leipzig, Berlin und Hamburg.

Auch Dresden steht bereits auf der Liste für den künftigen Start. Bundesweit nutzen laut Struck knapp 60.000 Menschen die App, darunter auch größere Unternehmen.