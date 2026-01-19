Wer will Tieren in Not helfen? Chemnitzer Verein sucht engagierte Retter

Chemnitz - Wenn Tiere in Gefahr sind oder medizinische Hilfe brauchen, dann kommt die Chemnitzer Tierrettung zum Einsatz. Die Zahl der Einsätze im vergangenen Jahr liegt weiterhin auf hohem Niveau. Deswegen sucht der Verein nach neuen Mitstreitern.

Sandra Kögel (50) im Einsatz mit einem Vierbeiner. © Petra Hammermüller

Ganze 834 Notfälle hatten die Tierretter 2025 zu bestreiten. Laut Statistik waren hiervon 500 Fälle technische Einsätze: "Das ist die Sicherung des Tieres aus einer Notlage", erläutert Vereinsvorsitzende Sandra Kögel (50).

Dies kann geschehen, wenn ein Tier eingeklemmt ist. So musste zum Beispiel ein Kormoran von einer Kreuzung gerettet werden, weil er sich nicht von dort wegbewegte.

Darüber hinaus gab es im vergangenen Jahr 40 medizinische Einsätze: "Hier können wir reanimieren oder bei Vergiftungen Erstversorgung leisten." Dazu kamen 73 Tierarztfahrten sowie 59 Such- und Fundtiere. 2024 lag die Anzahl auf ähnlich hohem Niveau.