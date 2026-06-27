27.06.2026 10:31 "Ist Luisa hier?": Wie bekannt ist der Sicherheits-Code in den Chemnitzer Freibädern?

Der Frauen-Notruf Münster hat mit "Luisa ist hier" eine diskrete Hilfe ins Leben gerufen, in Bars, Discos, aber auch Freibädern. Wie sieht das in Chemnitz aus?

Von Victoria Winkel

Chemnitz - "Ist Luisa hier?" Vielen ist dieser Code aus Discos oder Nachtclubs bekannt. Doch in einigen Regionen findet er auch in Schwimm- und Freibädern Anwendung, wie zum Beispiel in Wiesbaden. Wie sieht das in Chemnitz aus?

Sommer, Sonne, Hitze und bald auch Ferien, da sind die Chemnitzer Freibäder gut besucht. © Maik Börner Die Sommerferien stehen vor der Tür und für alle, die nicht in den Urlaub fahren, stehen lange Tage in einem der Chemnitzer Freibäder oder am Stausee bevor. Doch mitunter kommt es hier zu ungewollten Belästigungen. Der Code "Ist Luisa hier?" findet allerdings in keinem der Chemnitzer Bäder Anwendung. Auf TAG24-Nachfrage teilte die Stadt mit, dass in jedem Schwimm- und Freibad geschultes Personal im Einsatz sei, um einen sicheren und störungsfreien Badebetrieb zu gewährleisten. Dabei gehe es um die Beckenwasseraufsicht und das Durchsetzen der Haus- und Badeordnung. Das Personal ist aber immer ansprechbar und präsent. "Wenn es zu Vorfällen kommt, werden diese grundsätzlich zur Anzeige gebracht und, wenn möglich, die Täter mit entsprechender Unterstützung der Sicherheitsdienstleister oder mit Unterstützung der Polizei vor Ort gestellt", so eine Stadtsprecherin. Chemnitz Lokal Hitzeblog für Chemnitz: Warnung vor extremer Hitze, Gewitter am Sonntag möglich Eine Statistik, ob und wie oft es in den vergangenen Jahren zu Belästigung in den städtischen Freibädern gekommen ist, habe die Stadt nicht.

Hilfe gibt es bei Rettungsschwimmern und Mitarbeitern