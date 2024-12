Wie organisiert die Chemnitzer Post das Advents-Chaos? TAG24 macht den Test!

Ein Tag bei der Post. TAG24 war zu Besuch in der Zustellbasis an der Frankenberger Straße in Chemnitz und hat hinter die Kulissen geblickt.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Nur noch drei Tage bis Heiligabend. Während sich viele Leute bereits in den Weihnachtsurlaub verabschieden, erreicht der Stress bei den Paketboten gerade den Höhepunkt. Wie organisiert man dieses Chaos - und wie halten die fleißigen Helfer den Stress aus? TAG24 war zu Besuch in der Zustellbasis an der Frankenberger Straße und hat hinter die Kulissen geblickt.

Abteilungsleiter Jens Hessel (55) arbeitet seit 1985 im Unternehmen. © Kristin Schmidt Päckchen, so weit das Auge reicht - und alles bewegt sich! "Hier muss der Zusteller seine Pakete nicht mehr selbst zusammensuchen. Das macht eine Anlage", erklärt Abteilungsleiter Jens Hessel (55). Die Pakete durchlaufen auf einem Fließband Lichtschranken und werden automatisch die richtige Rutsche hinunter zum zuständigen Mitarbeiter und seinem Fahrzeug befördert.

Gegen 8 Uhr fährt die erste Welle raus, dann docken die nächsten Fahrzeuge an. Insgesamt können am Tag 88 Touren an der Zustellbasis starten. Für jeden Zusteller macht das jeweils 200 bis 250 Pakete - zumindest in der Weihnachtszeit. Chemnitz Lokal Wau, wau: So sicher ist die neue Hundewiese in Chemnitz "Im Normalfall sind es etwa 170 Pakete pro Tour", so Hessel. Im Dezember rattern täglich bis zu 10.000 Pakete durch die Anlage. "Und es werden jährlich immer mehr", sagt die Zustellbasis-Leiterin Gabriele Strienitz (62). "Mittlerweile bestellen die Leute sogar ihre Weihnachtsbäume per Post - künstliche, aber auch echte."

TAG24-Volontärin Yesmina-Giselle Berndt (24, l.) und Zustellerin Sandy Leipold (44) starten die Tour im Zustellfahrzeug. © Kristin Schmidt

Bei Paketboten der Deutschen Post ist jeder Handgriff perfektioniert