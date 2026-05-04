Wieder Straßensperrung nach Wasserrohrbruch in Chemnitz

Chemnitz - Erneut flossen durch Chemnitzer Straßen erhebliche Wassermengen, erneut ist ein Wasserrohrbruch schuld daran.

Der Netzbetreiber inetz ist derzeit vor Ort. © Jan Härtel

Dies wurde der Feuerwehr Chemnitz in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr gemeldet. Sofort rückte sie an den Ort des Geschehens an der Kreuzung Agricola Straße/Kanzler Straße auf dem Kaßberg aus.

Dort hatten zuvor Anwohner die Unmengen Wasser auf der Straße festgestellt. Derzeit ist der Störungsdienst vor Ort, um eine Behebung des Schadens zu veranlassen.

Wie viele Haushalte davon betroffen sind und wie lange die Reparatur andauern soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Den Anwohnern wird mittlerweile mit einem Tankwagen ausgeholfen, an dem sie sich mit Frischwasser versorgen können.