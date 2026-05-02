Dieser neue Laden öffnet bald in der Chemnitzer Innenstadt
Chemnitz - Die nächste Neueröffnung in der Chemnitzer City steht bevor.
Im Untergeschoss der Galerie Roter Turm wird es ab 15. Mai einen neuen Modeladen geben.
"Takko Fashion" wird die erste Filiale in der Innenstadt eröffnen. Das teilte das Center mit.
Auf der Ladenfläche befand sich vorher das Klamottengeschäft "Jeans Live". Ende des vergangenen Jahres lief dort der Räumungsverkauf, dann schlossen sich die Türen bei einem der ältesten Mieter der Einkaufspassage.
Erst vor zweieinhalb Wochen bekam die Galerie Roter Turm einen frischen Gastro-Neuzugang - das Restaurant "immergrün". Auf 140 Quadratmetern gibt es hier unter anderem Wraps, Bowls, Säfte und Smoothies.
Gastronom Thomas Sauske (42) wollte mit seinem Franchise etwas Besonderes nach Chemnitz bringen. Und das ist ihm scheinbar auch geglückt, denn seit der Eröffnung wird der Laden mit großer Begeisterung von den Chemnitzern angenommen.
Titelfoto: Kristin Schmidt