Dieser neue Laden öffnet bald in der Chemnitzer Innenstadt

Chemnitz - Die nächste Neueröffnung in der Chemnitzer City steht bevor.

In der Galerie Roter Turm eröffnet am 15. Mai ein "Takko Fashion". © Kristin Schmidt

Im Untergeschoss der Galerie Roter Turm wird es ab 15. Mai einen neuen Modeladen geben.

"Takko Fashion" wird die erste Filiale in der Innenstadt eröffnen. Das teilte das Center mit.

Auf der Ladenfläche befand sich vorher das Klamottengeschäft "Jeans Live". Ende des vergangenen Jahres lief dort der Räumungsverkauf, dann schlossen sich die Türen bei einem der ältesten Mieter der Einkaufspassage.