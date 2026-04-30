Vollsperrung! Schon wieder Wasserrohrbrüche in Chemnitz
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Chemnitz - Schon wieder gab es Wasserrohrbrüche in Chemnitz.
In einem Abstand von nur rund 60 Metern sind am Donnerstag im Ortsteil Ebersdorf auf der Otto-Planer-Straße zwischen Birkensteig und B 169/Frankenberger Straße zwei Wasserrohre geplatzt.
Die Straße ist laut Polizei voll gesperrt.
Die Anwohner des angrenzenden Wohngebietes werden mit einem Wasserwagen mit Trinkwasser versorgt.
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Der Schaden an der Leitung soll in Kürze behoben werden.
Erst Mitte April war auf der Zwickauer Straße in Reichenbrand ein Wasserrohr gebrochen. Der Schaden an der Hauptwasserleitung war so schlimm, dass die Straße auf der gesamten Breite unterspült wurde.
Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress