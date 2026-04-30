Vollsperrung! Schon wieder Wasserrohrbrüche in Chemnitz

Chemnitz - Schon wieder gab es Wasserrohrbrüche in Chemnitz .

Am Donnerstag gab es auf der Otto-Planer-Straße in Chemnitz zwei Wasserrohrbrüche. © Harry Härtel/Haertelpress

In einem Abstand von nur rund 60 Metern sind am Donnerstag im Ortsteil Ebersdorf auf der Otto-Planer-Straße zwischen Birkensteig und B 169/Frankenberger Straße zwei Wasserrohre geplatzt.

Die Straße ist laut Polizei voll gesperrt.

Die Anwohner des angrenzenden Wohngebietes werden mit einem Wasserwagen mit Trinkwasser versorgt.

Der Schaden an der Leitung soll in Kürze behoben werden.