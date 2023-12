11.12.2023 17:16 1.577 Wilde Verfolgungsjagd endet im Straßengraben

Am Montagnachmittag kam es in Chemnitz zu einer Verfolgungsjagd. Ein VW flüchtete vor einer Kontrolle. Bei Augustusburg krachte das Auto in einen Straßengraben.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Wilde Verfolgungsjagd in und um Chemnitz! Eine Verfolgungsjagd endete am Montagnachmittag für einen VW in einem Straßengraben. © Haertelpress Am Montagnachmittag wollte die Polizei gegen 14 Uhr einen VW auf dem Chemnitzer Sonnenberg kontrollieren. Doch der Fahrer drückte aufs Gas und bretterte davon - die Polizei hinterher. Die Verfolgungsjagd zog sich bis Hennersdorf (bei Augustusburg). Dabei soll der VW noch einen Unfall mit einem unbeteiligten Auto verursacht haben. In Hennersdorf krachte das Fahrzeug schließlich in einen Straßengraben. Zwei Männer wurden daraufhin gestellt. "Warum sie geflüchtet sind, wird nun ermittelt", so eine Polizeisprecherin.

