18.02.2024 07:00 Winterferien in Chemnitzer Tierpensionen: Wo kommen Hund und Katz hin?

In den Ferien werden Haustiere oft in Tierpensionen untergebracht. TAG24 schaut nach: Wie ist die Lage in den Chemnitzer Tierpensionen?

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Die Winterferien sind im vollen Gang und damit auch die Reiselust der Chemnitzer. Die geliebten Haustiere bleiben während des Urlaubs meist daheim oder werden in Tierpensionen untergebracht. Wie ist die Lage in den Chemnitzer Tierpensionen?

Katzenpensions-Inhaberin Susan Schneider (39) mit Coco. © Ralph Kunz "Ich merke, dass die Leute aufgrund der Finanzlage weniger reisen", sagt Susan Schneider (39). Sie ist die Inhaberin der "Katzenpension Ebersdorf UG" in der Ortelsdorfer Straße. "Wir haben Platz für 70 Katzen, aber jetzt im Februar sind nur 20 Katzen angemeldet." Für Susan Schneider ist die Arbeit in der Pension aber ihre große Leidenschaft und ihr absoluter Traumberuf. "Ich würde nichts anderes machen wollen."

Auch Sandra Kögel (48) geht in ihrem Beruf voll auf. Sie leitet die Chemnitzer Tierrettung und betreibt auch eine Hundetagesstätte mit Hundepension. Chemnitz Lokal Mit dem Skibike ab auf die Piste: Garantiertes Fahrvergnügen für Wintersportfans "Seit Mitte letzten Jahres nehme ich in meiner Pension nur noch Hunde auf, die ich auch kenne", berichtet die Tierliebhaberin. Trotzdem bekomme sie jeden Tag zwei Anrufe von Frauchen und Herrchen, die ihre Tierchen unterbringen möchten. "Der Bedarf steigt immer mehr", bemerkt Sandra Kögel. Es sei in Chemnitz aber schwer, die Tiere noch kurzfristig in den Pensionen unterzubringen. Der große Wintergarten der Katzenpension Ebersdorf. © Ralph Kunz Sandra Kögel (48) ist Leiterin der Chemnitzer Tierrettung und betreibt eine Hundetagesstätte. © Maik Börner Auch die Tierheime sind vielerorts zurzeit vollkommen ausgelastet und überfüllt, da viele Besitzer ihre Tiere abgeben oder gar aussetzen.

Titelfoto: Ralph Kunz