Riesiger Logistikpark wächst auf dem Wanderer-Gelände in Chemnitz

Chemnitz - Vor fast 100 Jahren zog Wanderer in Siegmar seine zweite Fabrik in Chemnitz hoch, auf den Ruinen an der Jagdschänkenstraße wächst seit zwei Jahren ein Logistikpark. Auf einer Fläche größer als der Leipziger Hauptbahnhof siedeln sich immer mehr Gewerbe und Logistik an. Der Eigentümer hat große Pläne.