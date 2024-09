ZDF streicht Chemnitz aus neuer Drama-Serie

Chemnitz/Dresden - Die Freude war (zunächst) groß, als es hieß, dass Chemnitz zum Dreh- und Angelpunkt der internationalen Serie "Concordia - Tödliche Utopie" werden sollte. Am Samstag läuft die ZDF-Produktion in der Mediathek an - allerdings ohne die künftige Kulturhauptstadt Europas.