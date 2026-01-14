 817

Nach Jahr der Kulturhauptstadt: So sieht das neue Chemnitz-Logo aus

Das Kulturhauptstadtjahr ist vorbei, deshalb hat der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze nun das neue Stadt-Logo vorgestellt.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Zum Neujahrsempfang hat der Chemnitzer OB Sven Schulze (54, SPD) das neue Stadt-Logo vorgestellt.

Das neue Logo der Stadt Chemnitz soll in diesem Jahr schrittweise eingeführt werden.
Das neue Logo der Stadt Chemnitz soll in diesem Jahr schrittweise eingeführt werden.  © Bildmontage: Ralph Kunz, PR

Der Zusatz "Kulturhauptstadt Europas 2025" fliegt raus, stattdessen setzt die Stadt künftig nur noch auf ihren Namen - ohne Claim oder Spruchband.

Das Logo soll nach dem KuHa-Jahr langfristig funktionieren - zeitlos, flexibel, überall einsetzbar, so das Stadtoberhaupt.

"Mir war wichtig, dass Chemnitz unverwechselbar dasteht, dass wir da nicht riesig viel Geld investieren und alles austauschen müssen."

Das Chemnitzer KuHa-Logo soll Stück für Stück aus dem öffentlichen Bild verschwinden.
Das Chemnitzer KuHa-Logo soll Stück für Stück aus dem öffentlichen Bild verschwinden.  © PR

Künftig gibt es das Logo in drei Varianten: deutsch, englisch und international mit dem Zusatz "Germany".

Überarbeitet wurde die Marke von der Berliner Agentur "anschlaege.de", die Stadt zahlt dafür 7000 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, PR

