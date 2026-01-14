Nach Jahr der Kulturhauptstadt: So sieht das neue Chemnitz-Logo aus
Chemnitz - Zum Neujahrsempfang hat der Chemnitzer OB Sven Schulze (54, SPD) das neue Stadt-Logo vorgestellt.
Der Zusatz "Kulturhauptstadt Europas 2025" fliegt raus, stattdessen setzt die Stadt künftig nur noch auf ihren Namen - ohne Claim oder Spruchband.
Das Logo soll nach dem KuHa-Jahr langfristig funktionieren - zeitlos, flexibel, überall einsetzbar, so das Stadtoberhaupt.
"Mir war wichtig, dass Chemnitz unverwechselbar dasteht, dass wir da nicht riesig viel Geld investieren und alles austauschen müssen."
Künftig gibt es das Logo in drei Varianten: deutsch, englisch und international mit dem Zusatz "Germany".
Überarbeitet wurde die Marke von der Berliner Agentur "anschlaege.de", die Stadt zahlt dafür 7000 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, PR