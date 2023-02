Nichts geht mehr! Stauchaos auf Sachsens Autobahnen

Hohenstein-Ernstthal/Zwickau - Das Winterwetter macht den Autofahrern in Sachsen zu schaffen. Aktuell staut es sich in Westsachsen sowohl auf der A4 als auch auf der A72 .

Sowohl auf der A4 als auch auf der A72 kommt es aktuell nach Unfällen zu Staus. (Archivbild) © André März

Auf der A4 staut es sich am Samstagabend zwischen Meerane und dem Kreuz Chemnitz streckenweise in beide Fahrtrichtungen.

Nach einem Unfall zwischen dem Rastplatz am Angerberg und Hohenstein-Ernstthal ist die Fahrbahn Richtung Erfurt vorübergehend gesperrt. Auf der Gegenseite hat es in Höhe Hohenstein-Ernstthal auf der linken Spur geknallt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Einen weiteren Unfall gab es zwischen Frankenberg und Chemnitz-Ost, der zu Verkehrsbehinderungen, geführt hat. Eine Sperrung gab es nicht, die Unfallstelle ist mittlerweile auch geräumt.

Auch zwischen Hainichen und Berbersdorf gibt es Verkehrsbehinderungen durch eine ungesicherte Unfallstelle und Personen auf der Fahrbahn.

Eine Unfallstelle zwischen Glauchau-West und Glauchau-Ost ist inzwischen geräumt.

Auf der A72 sieht es nicht viel besser aus. Zwischen den beiden Zwickauer Anschlussstellen stehen in Fahrtrichtung Leipzig zwei Lkws quer auf dem rechten und auf dem mittleren Fahrstreifen. Zudem warnt die Polizei vor Rutschgefahr wegen Schnee. Die Bergungsarbeiten haben begonnen, die Polizei empfiehlt die Umleitung U9.